البرازيل تقدم طلبا رسميا لاستضافة مونديال السيدات 2027

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان لها، أن "إعلان التقدم بطلب الاستضافة وقع عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وأندري فوفوكا وزير الرياضة، وتم تسليمه إلى الاتحاد البرازيلي للعبة والاتحاد الدولي (فيفا)".وأضاف البيان: "يتضمن الإعلان 7 ضمانات حكومية يطلبها فيفا من الدول التي تتقدم بطلبات لاستضافة كأس العالم".ودخلت البرازيل سباقا يتضمن طلبا مشتركا من ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وطلبا من جنوب أفريقيا، بالإضافة لطلب تنظيم مشترك بين أمريكا والمكسيك.ومن المقرر أن يتخذ (فيفا) قراره بشأن الدولة المنظمة للحدث في اجتماع المكتب التنفيذي في أيار 2024.