اليوم.. بنزيما يتصدر تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام القوة الجوية

ويحل الاتحاد مساء اليوم ضيفا على القوة الجوية العراقي في أربيل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.وسيفقد نونو جهود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والثلاثي فابينيو وإيجور كورنادو وفيليبي لويز بسبب الإصابة، فيما يفضل إراحة الحارس البرازيلي جروهي لتجنب إرهاقه.وسيدفع نونو بالرباعي الأجنبي، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سيظهر في التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة الآسيوية، والبرازيلي رومارينهو والجناح البرتغالي جوتا والمحور الفرنسي كانتي.وسيدفع نونو بعدد من البدلاء المحليين وفق سياسة التدوير بين اللاعبين لتجنب إرهاق الأساسيين بسبب ضغط المباريات، حيث سيبدأ بالحارس عبدالله المعيوف وصالح العمري.ومن المتوقع أن يدخل سانتو المباراة بالتشكيلة التالية:حراسة المرمى: عبدالله المعيوفخط الدفاع : أحمد بامسعود ، حسن كادش ، عمر هوساوي ، مهند شنقيطيخط الوسط : سلطان فرحان ، كانتي ، صالح العمري ، رومارينهو ، جوتاخط الهجوم : كريم بنزيما