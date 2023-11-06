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اليوم.. بنزيما يتصدر تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام القوة الجوية

رياضة

2023-11-06 | 04:03
اليوم.. بنزيما يتصدر تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام القوة الجوية
1,012 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أجبرت الإصابات والإرهاق مدرب اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو، على الاكتفاء بـ4 أجانب فقط أمام القوة الجوية العراقية، رغم أن النظام يسمح بمشاركة 5 لاعبين.


ويحل الاتحاد مساء اليوم ضيفا على القوة الجوية العراقي في أربيل ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسيفقد نونو جهود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والثلاثي فابينيو وإيجور كورنادو وفيليبي لويز بسبب الإصابة، فيما يفضل إراحة الحارس البرازيلي جروهي لتجنب إرهاقه.

وسيدفع نونو بالرباعي الأجنبي، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سيظهر في التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة الآسيوية، والبرازيلي رومارينهو والجناح البرتغالي جوتا والمحور الفرنسي كانتي.

وسيدفع نونو بعدد من البدلاء المحليين وفق سياسة التدوير بين اللاعبين لتجنب إرهاق الأساسيين بسبب ضغط المباريات، حيث سيبدأ بالحارس عبدالله المعيوف وصالح العمري.

ومن المتوقع أن يدخل سانتو المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع : أحمد بامسعود ، حسن كادش ، عمر هوساوي ، مهند شنقيطي

خط الوسط : سلطان فرحان ، كانتي ، صالح العمري ، رومارينهو ، جوتا

خط الهجوم : كريم بنزيما
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