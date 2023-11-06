أنشيلوتي لمدافع ريال مدريد: ما فعلته لا يصح

وحصل الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد، على الإنذار الخامس هذا الموسم، عقب اشتباكه مع أحد لاعبي رايو فاليكانو.ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، كان أنشيلوتي غاضباً للغاية من تصرف روديجر، وانتقد اللاعب في غرفة الملابس، قائلاً: "ما فعلته لا يصح".ويرى أنشيلوتي أن أنطونيو روديجر كان يمكنه تجنب الحصول على البطاقة الصفراء، وبالتالي المشاركة في الجولة المقبلة أمام فالنسيا.ويعاني الملكي من غياب إيدير ميليتاو في الدفاع بسبب الإصابة، وسيضطر أنشيلوتي للاعتماد على ديفيد ألابا وناتشو فيرنانديز أمام فالنسيا.وأهدر ريال مدريد نقطتين في صراعه على صدارة الليجا بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام رايو فاليكانو، لتصبح الصدارة تحت سيطرة جيرونا.وفقد الميرينجي بهذه الطريقة نقطتين في سباقه المحتدم على صدارة الليجا مع جيرونا، ومن خلفهما برشلونة، حيث أصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا.