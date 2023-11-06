القوة الجوية يهزم الاتحاد السعودي في أبطال آسيا

وسجل هدفي الصقور، اللاعب علي جاسم في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، فيما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 52.وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بينما حافظ الاتحاد السعودي على صدارة المجموعة (C) برصيد 9 نقاط.