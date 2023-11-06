تظاهرات امام نادي الميناء في البصرة (صور)

تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، أمام إدارة نادي الميناء في المعقل وسط البصرة.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان " العشرات تجمعوا في تظاهرات امام إدارة نادي الميناء الرياضي في المعقل وسط البصرة".



وأضاف ان "المتظاهرين اغلقوا المبنى للمطالبة بإقالة الأشخاص الذين تسببوا بالكوارث التي حصلت للنادي الفترة الماضية ومحاسبتهم".