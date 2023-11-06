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تظاهرات امام نادي الميناء في البصرة (صور)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تظاهر العشرات، اليوم الاثنين، أمام إدارة نادي الميناء في المعقل وسط البصرة.
وقال مراسل السومرية نيوز، ان " العشرات تجمعوا في تظاهرات امام إدارة نادي الميناء الرياضي في المعقل وسط البصرة".
وأضاف ان "المتظاهرين اغلقوا المبنى للمطالبة بإقالة الأشخاص الذين تسببوا بالكوارث التي حصلت للنادي الفترة الماضية ومحاسبتهم".
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