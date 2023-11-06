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رونالدو يغيب عن مواجهة الدحيل في ابطال آسيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
لم يتوجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بعثة نادي النصر السعودي، التي سافرت إلى قطر استعدادا لمواجهة الدحيل، مساء غد الثلاثاء، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وفضل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، منح قائد الفريق كريستيانو رونالدو راحة من مباراة الدحيل غدا الثلاثاء، خوفا من تعرض النجم البرتغالي للإرهاق مع توالي المواجهات.
وسيغيب عن قائمة النصر أمام الدحيل، البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز العليوة والحارس راغد النجار ونواف بوشل لأسباب مختلفة.
ويحتل النصر المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، وخلفه بيرسبوليس برصيد 6 نقاط، ثم الدحيل واستقلال دوشنبه بنقطة واحدة لكل منهما.
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