"اوباري" يقود الزوراء لهزيمة النجمة بكأس الاتحاد الآسيوي

حقق فريق الزوراء فوزاً مهماً، مساء اليوم الاثنين، على نظيره النجمة اللبناني بهدفين نظيفين في كأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل النوارس الهدفين من خلال المحترف أوباري في الشوط الثاني من المباراة التي اقيمت في مدينة الطائف السعودية. وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزوراء الى سبع نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع الرفاع البحريني بانتظار مواجهة الأخير مع العربي الكويتي مساء اليوم.