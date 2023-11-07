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أبرزها قمة ميلان وباريس.. مواجهات "قوية" بأبطال أوروبا اليوم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 7 - 11 – 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريقي ميلان وباريس سان جيرمان.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
شاختار × برشلونة – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بوروسيا دورتموند × نيوكاسل يونايتد – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × سيلتك – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 3
لاتسيو × فينورد – 11 مساء
النجم الأحمر الصربى × لايبزيج – 11 مساء
مانشستر سيتي × يونج بويز – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 2
بورتو × رويال أنتويرب – 11 مساء
ميلان × باريس سان جيرمان – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 1
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