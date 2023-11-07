أبرزها قمة ميلان وباريس.. مواجهات "قوية" بأبطال أوروبا اليوم

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروباشاختار × برشلونة – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2بوروسيا دورتموند × نيوكاسل يونايتد – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد × سيلتك – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 3لاتسيو × فينورد – 11 مساءالنجم الأحمر الصربى × لايبزيج – 11 مساءمانشستر سيتي × يونج بويز – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 2بورتو × رويال أنتويرب – 11 مساءميلان × باريس سان جيرمان – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 1