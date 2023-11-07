بعد لقاء القوة الجوية.. رفاق بنزيما مهددون بعقوبات آسيوية

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وخسر اتحاد جدة بنتيجة 2-0 أمام مضيفه القوة الجوية في المباراة التي أُقيمت على ملعب فرانسو حريري لحساب مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.وقالت مصادر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن "فريق اتحاد جدة السعودي بات مهددًا بتلقي عقوبات بعد نهاية مباراته أمام القوة الجوية، حيث كان من المفترض أن يحضر المدرب نونو إسبيريتو سانتو وأحد اللاعبين المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة؛ لكنه لم يحضر، بحسبوأوضحت أنّ "لاعبي اتحاد جدة لم يصلوا في الوقت المحدد إلى المنطقة المخصصة للتصريحات، بالتالي فإن مشرف المباراة سجّل عدة مخالفات عقب المباراة لتدوينها ورفعها في تقريره الخاص لاتخاذ ما يلزم من قرارات من جانب المكتب التنفيذي للاتحاد".وشهد ملعب فرانسو حريري حضورًا جماهيريًّا غفيرًا ناهز الـ23 ألف متفرج تضمن الحضور الجماهيري والرسمي أيضًا. ورغم الخسارة ما زال اتحاد جدة في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.وفي المقابل، انفرد القوة الجوية بالوصافة مؤقتًا برصيد 7 نقاط، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز اتحاد جدة بهدف نظيف حمل توقيع المغربي عبد الرزاق حمد لله.