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اليوم.. 3 مواجهات في ختام الجولة الـ4 من دوري نجوم العراق
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تختتم اليوم السبت 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في العاصمة بغداد ومحافظة واسط، بإقامة ثلاث مباريات.
وتجري مباراتان في الساعة الثالثة عصراً تجمع الأولى نادي نفط ميسان وضيفه نادي امانة بغداد. ويضيّف ملعب الساحر احمد راضي في المباراة الثانية فريق أصحاب الأرض نادي الكرخ وضيفه نادي القوة الجوية.
وآخر مباريات الجولة الرابعة سيلتقي فيها فريق الكهرباء مع فريق النفط والتي ستقام في الساعة السابعة مساءً على ملعب الزوراء.
وسيكون بعد هذه الجولة ووفق الاتحاد العراقي لكرة القدم، توقف دوري نجوم العراق، استعدادا للقاء المنتخب العراقي بنظيره الاندونيسي في البصرة منتصف الشهر الجاري، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والعالم.
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