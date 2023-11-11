استقبال "مهيب" لميسي بملعب إنتر ميامي.. قدم الكرة الذهبية الثامنة (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفقة ناديه إنتر ميامي وجماهيره، بتتويجه للمرة الثامنة في مشواره بجائزة الكرة الذهبية، وذلك على هامش مباراة ودية ضد نيويورك سيتي فجر اليوم السبت، حيث اغتنم الفرصة للإعلان عن طموحاته للموسم المقبل، وتقديم وعد إلى جماهير النادي الأمريكي.



اختير ميسي مرة أخرى أفضل لاعب في العالم من جانب مجلة "فرانس فوتبول"، قبل عشرة أيام من الآن بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تمكنه من قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس العالم قطر 2022.

Nadie como él 🐐♾️ pic.twitter.com/TIiW22BDiQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023



وتعهد النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، في أثناء الاحتفالية بجلب المزيد من النجاحات للنادي الأمريكي، قائلًا في تصريحات نقلها موقع صحيفة "أولي" الأرجنتينية: "بدايةً، شكرًا لوجودكم هنا، شكرًا لهذا التكريم الجميل، من ناحيتي، إنه لشيء جميل جدًا أن أتمكن من مشاركته معكم". وتعهد النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، في أثناء الاحتفالية بجلب المزيد من النجاحات للنادي الأمريكي، قائلًا في تصريحات نقلها موقع صحيفة "أولي" الأرجنتينية: "بدايةً، شكرًا لوجودكم هنا، شكرًا لهذا التكريم الجميل، من ناحيتي، إنه لشيء جميل جدًا أن أتمكن من مشاركته معكم".

🗣️M E S S I 🗣️ pic.twitter.com/sQeXwFdUMO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023



وأضاف: "لم يكن لديَّ أي شك في أننا سنقضي وقتًا ممتعًا وأننا سنستمتع به. أؤكد لكم الآن أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، وسنواصل الاستمتاع به وسنواصل الفوز بالألقاب"، وتابع: "آمل أن ترافقوني جميعًا كما فعلتم خلال هذه الأشهر التي كان عليّ أن أكون فيها هنا لأننا بحاجة إلى دعمكم وكان من الرائع وجودكم حولنا.. شكرًا جزيلًا لكم".



وواصل: "لقد كنت هنا لفترة قصيرة جدًا لكن أشعر أنني موجود منذ فترة طويلة.. أريد أن أشكر جميع أهل ميامي، ليس أولئك الموجودين في الملعب وحسب، بل أهل المدينة في العموم على المعاملة التي تلقيتها أنا وعائلتي طوال هذه الأشهر".



وأوضح: "لقد أظهروا لي الكثير من الحب، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي، إنها مدينة بها العديد من اللاتينيين، أشعر فيها براحة شديدة، ونحن نتفق بشكل جيد للغاية، لذا شكرًا جزيلاً لكم". وأضاف: "لم يكن لديَّ أي شك في أننا سنقضي وقتًا ممتعًا وأننا سنستمتع به. أؤكد لكم الآن أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير، وسنواصل الاستمتاع به وسنواصل الفوز بالألقاب"، وتابع: "آمل أن ترافقوني جميعًا كما فعلتم خلال هذه الأشهر التي كان عليّ أن أكون فيها هنا لأننا بحاجة إلى دعمكم وكان من الرائع وجودكم حولنا.. شكرًا جزيلًا لكم".وواصل: "لقد كنت هنا لفترة قصيرة جدًا لكن أشعر أنني موجود منذ فترة طويلة.. أريد أن أشكر جميع أهل ميامي، ليس أولئك الموجودين في الملعب وحسب، بل أهل المدينة في العموم على المعاملة التي تلقيتها أنا وعائلتي طوال هذه الأشهر".وأوضح: "لقد أظهروا لي الكثير من الحب، وجعلوني أشعر وكأنني في بيتي، إنها مدينة بها العديد من اللاتينيين، أشعر فيها براحة شديدة، ونحن نتفق بشكل جيد للغاية، لذا شكرًا جزيلاً لكم".