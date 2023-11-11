لأول مرة.. ميسان تحتضن لعبة الباركور

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن بطولة أولى للباركور أقيمت في ميسان تحت إشرافه بحضور رئيس الاتحاد حسن القصير وبمشاركة 30 لاعباً من فئتي البراعم والناشئين لكلا الجنسين.وأضاف اتحاد غرب آسيا أن "الناشئين مواهبهم الكبيرة في اللعبة الحديثة على محافظة ميسان وأغلب المحافظات العراقية"، معرباً عن أمله في "نشر هذه اللعبة في الرياضة المدرسية والجامعية وتأسيس أرضية مجتمعية وشبابية لدعمها ونشرها بين أوساط الشباب في العراق".وحث اللجنة الأولمبية العراقية على اعتماد الاتحاد العراقي للباركور والمواهب الرياضية قريباً.