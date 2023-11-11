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لقب أفضل هداف لعام 2023.. رونالدو ينافس 3 نجوم كبار

رياضة

2023-11-11 | 06:00
لقب أفضل هداف لعام 2023.. رونالدو ينافس 3 نجوم كبار
2,937 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، على لقب هداف العالم لعام 2023، إلى جانب 3 نجوم آخرين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، ويتعلق الأمر بالإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان.

ورغم انتقاله إلى نادي النصر السعودي، في يناير الماضي قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، إلا أن النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لا يزال محافظا على تقاليده في المنافسة على الألقاب الجماعية والجوائز الفردية بسبب شغفه الكبير وحسه التهديفي.

ونستعرض في التقرير التالي أرقام هدافي العالم مع تبقي حوالي شهر ونصف على نهاية عام 2023، وسط صراع محتدم بين الرباعي هالاند وكين ومبابي ورونالدو، وفقا لمعطيات شبكة "talksport" وبيانات منصة "transfermarkt" العالمية، بحسب winwin.

إيرلينغ هالاند
يتصدر هالاند قائمة هدافي العالم برصيد 46 هدفًا مع فريقه الإنجليزي ومنتخب بلاده، في حين تمكن هذا الموسم 2023-24، من تسجيل 15 هدفًا في 17 مباراة لحد الآن في جميع المسابقات.

وإجمالًا، سجل هالاند 27 هدفًا في مشواره الدولي مع منتخب بلاده في 28 مباراة، فيما أحرز 67 هدفًا في 70 مباراة، منذ التحاقه بنادي مانشستر سيتي، ما جعل العديد من المتابعين يرشحون الدولي النروجي (23 عامًا) لتحطيم العديد من الأرقام القياسية التهديفية في مشواره.

هاري كين
يأتي النجم الجديد لبايرن ميونخ، هاري كين، في المركز الثاني بقائمة أفضل الهدافين في العالم لعام 2023، بعد تمكنه من تسجيل 45 هدفًا، مع النادي "البافاري" وتوتنهام الإنجليزي خلال مرحلة الإياب من الموسم الماضي 2022-23، وأيضا مع منتخب بلاده إنجلترا.

ويتصدر النجم السابق لتوتنهام، قائمة هدافي الموسم الحالي برصيد 19 هدفًا في جميع المسابقات، ليعزز حظوظه في المنافسة على الجوائز الفردية الخاصة بالهدافين في الموسم الجديد.

كريستيانو رونالدو
رونالدو سجل حضوره في هذه القائمة بفضل أهدافه مع النصر ومنتخب البرتغال، والتي وصلت إلى 44 هدفًا كاملًا، تجعل منه قريبا من سباق المنافسة على لقب هداف العام.

وسيكون "الدون" أمام فرصة لرفع رصيده التهديفي، خاصة وأنه سيخوض العديد من المباريات سواء مع منتخب البرتغال أو النصر في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وسائر المسابقات الأخرى.

وخلال الموسم الحالي، تمكن النجم البرتغالي من تسجيل 15 هدفًا مع النصر في جميع المسابقات (12 في الدوري السعودي و3 بدوري أبطال آسيا)، أما إجمالًا، فقد سجل 29 هدفًا بقميص "العالمي"، حتى الآن.

كيليان مبابي
يحتل مبابي، المركز الرابع في ترتيب هدافي العالم، بـ40 هدفًا، سجل منها 12 هدفًا في جميع المنافسات مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في الموسم الجاري 2023-24، بعد أن أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوري الفرنسي بـ29 هدفًا.

ورغم كل الانتقادات التي يتلقاها مبابي في الآونة الأخيرة من قبل بعض مشجعي النادي الفرنسي، بسبب تراجع مستواه، إلا أن أرقامه ما زالت جيدة في الموسم الجديد، ما أتاح له الاستمرار في قائمة أفضل الهدافين على مستوى العالم في العام الحالي.

وكان مبابي قد دخل في صراع مع إدارة سان جيرمان قبل انطلاق الموسم، بعد رفضه تفعيل بند تمديد عقده لسنة إضافية حتى 2025، وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، الأمر الذي جعل إدارة نادي العاصمة الفرنسية تقرر استبعاده عن معسكر النادي باليابان، قبل أن تقرر إعادته في وقت لاحق.
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