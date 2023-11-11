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السبب بيلينجهام.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة
Alsumaria Tv
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أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.
وقال الملكي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا".
وكان جود بيلينجهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو بالليجا، لكنه أكمل المباراة حتى صافرة النهاية.
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