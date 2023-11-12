رودريجو يُحقق رقماً "فريداً" مع مدريد بالليجا

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رودريجو أصبح أول لاعب يساهم في 4 أهداف خلال مباراة واحدة في الليجا الموسم الحالي (2023-2024)، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما الليلة.وسجل لريال مدريد: داني كارفاخال (3)، فينيسيوس جونيور (42، 49)، رودريجو (50، 84)، بينما أحرز هدف فالنسيا الوحيد هوجو دورو (88).وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة، في وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.