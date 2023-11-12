تضامن "اسطوري" من جماهير ريال سوسيداد مع غزة.. ملابس تشبه الأكفان (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



تضامنت جماهير نادي ريال سوسيداد الإسباني مع الأحداث الكارثية في قطاع غزة، بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة في التشجيع الرياضي.



وأدانت الجماهير المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في المباراة التي شهدت انتصاراً كبيراً للفريق الباسكي 3-1 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.



وقبل انطلاقة المباراة، ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء وأقنعة بيضاء، ولطخوها باللون الأحمر؛ في إشارة إلى الشهداء الذين تجاوز عددهم 11 ألف شهيد يسقطون في غزة، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذه ليست مدرجات نادي عربي



هذه جماهير نادي ريال سوسيداد الاسباني يعترضون على القتل الذي يتعرض له اهل غزة .

pic.twitter.com/OemTGG5gO9 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 11, 2023



وحملوا أعلام فلسطين، ودخلوا إلى مدرجات ملعب "أنويتا" رافعين الأعلام خلال العمليات الإحمائية للاعبين. وحملوا أعلام فلسطين، ودخلوا إلى مدرجات ملعب "أنويتا" رافعين الأعلام خلال العمليات الإحمائية للاعبين.