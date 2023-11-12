حرب التصريحات تشتعل مجدداً.. بيكيه ينتقص من كأس الـ14 وكارفخال يرد

وخرج داني كارفاخال ظهير ريال مدريد يوم السبت، بتصريحات هاجم فيها جيرارد بيكيه زميله السابق في منتخب إسبانيا ونجم برشلونة المعتزل، ورئيس ومالك نادي أندورا الحالي.وقرر بيكيه مؤخرا استعادة ذكرياته في برشلونة أو مداعبة جماهير البارسا، من خلال الهجوم على الغريم ريال مدريد والتشكيك في جودتهم الفنية حتى في فترات تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.بيكيه يهاجم ريال مدريدتحدث بيكيه قبل أيام عن الفارق بين تتويجات الجيل الذهبي للبارسا بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، ونجاحات ريال مدريد.وحقق برشلونة مع غوارديولا لقبين لدوري أبطال أوروبا في 2009 و2011، بينما تُوج ريال مدريد بالكأس "ذات الأذنين" 5 مرات في الفترة من 2014 إلى 2022.لكن بيكيه قال في محاولة تمجيد لفريق برشلونة الذهبي: "لقب دوري أبطال أوروبا الـالذي حققه ريال مدريد في 2022 لن يبق كثيراً في الذاكرة على عكس الألقاب التي حققها برشلونة".وجاءت تصريحات بيكيه اعتمادا على أن ريال مدريد عانى في كثير من مبارياته في البطولة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي ثم تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين في الدورين التاليين، وكاد أن يخرج أمامهم جميعا، واحتاج للأوقات الإضافية ضد الأخيرين تحديدا.كيف رد كارفاخال؟من جانبه تحدث كارفاخال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأحد: "لن أدخل في جدال مع بيكيه (ثم ضحك)، إذا لم يرد تذكرها فلا يتذكرها، ولكني أراها واحدة من أهم البطولات التي ستبقى في الذاكرة".«تصريحات مليئة بالأكاذيب».. رد ناري من الليغا على رئيس ريال مدريدالإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق العاصمة والمتوج وقتها باللقب، رد بدوره على أسطورة برشلونة قائلاً: "بيكيه يعيش في عالمه الخاص، وهو ليس بعالمنا، لا اعتقد أن هناك مشجع واحد لريال مدريد يمكنه نسيان هذا اللقب".وأكمل: "إنها نسخة من دوري أبطال أوروبا ستبقى في الذاكرة مدى الحياة".تاريخ حرب بيكيه وكارفاخال الكلاميةرغم أن جيرارد بيكيه كان دائم التناوش مع نجوم برشلونة، لكنه مع كارفاخال تحديداً له تاريخ حافل من التصريحات المتبادلة ولكنها في النهاية تتوقف.في سنة 2017، هاجم كارفاخال مواطنه جيرارد بيكيه، على هامش احتفالات كتيبة الميرينغي وقتها بالتتويج بلقب الدوري المحلي لأول مرة آنذاك منذ 5 سنوات.واعتمد كارفاخال على عبارات "مهينة ومسيئة" ضد بيكيه، كان جمهور برشلونة قد استخدمها من قبل ضد لاعبي ريال مدريد.بعدها كشف بيكيه عن حديثه مع داني حول تلك الهتافات البذيئة قائلا: "لقد تحدثت معه وكل شيء على ما يرام، لم يعتذر لي أحد من ريال مدريد، هو أمر معتاد، فازوا بلقب الدوري الإسباني ويحتفلون".بيكيه استفز بعدها في 2019، جماهير ريال مدريد بشكل غير مباشر بالإشارة إلى قيامه وزملائه بإضافة الصحفيين الذين ينتمون للغريم الأزلي عبر مجموعة تطبيق "واتس آب" الخاصة بالفريق، للسخرية منهم ثم إزالتهم على الفور.وقتها رد عليه كارفاخال، مشدداً على أنه ورفاقه أكثر حذراً في التعامل مع مجموعة "واتس آب" الخاصة بهم، وأنهم يستخدموها فقط لمشاركة بعض الصور والفيديوهات ولا تسرب منها أخبار، مثلما حدث لمجموعة برشلونة المسؤول عنها المدافع المعتزل.