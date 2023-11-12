أبرزها قمة السيتي وتشليسي.. مباريات "قوية" في دوريات أوروبا اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةليفربول X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1أستون فيلا X فولهام – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2برايتون X شيفيلد يونايتد – الساعة 5 عصراوست هام X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصراتشيلسي X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةبرشلونة X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3إشبيلية X ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3أتلتيكو مدريد X فياريال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةنابولي X إمبولي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1أودينيزي X أتالانتا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 1فيورنتينا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports Premium 2لاتسيو X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports Premium 1انتر ميلان X فروسينوني – الساعة 10:45 على قناة AD Sports Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةباير ليفركوزن X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2لايبزيج X فرايبورج – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةليل X تولوز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8كليرمون فوت 63 X لوريان – الساعة 5 عصراميتز X نانت – الساعة 5 عصرارين X ليون – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4لانس X مارسيليا – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4