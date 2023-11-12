بسبب الاصابات.. ريال مدريد يطرد كبير الاطباء

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "ريال مدريد طرد نيكو ميهيتش، بسبب تكرار الإصابة لدى العديد من اللاعبين في الموسم الحالي والماضي".وأشارت إلى أن "قضية اللاعب التركي أردا جولر كانت إحدى الملفات الساخنة التي عجلت برحيل الكرواتي نيكو ميهيتش، الذي انضم إلى ريال مدريد في عام 2017".وأوضحت الصحيفة أن "ميهيتش كان شخصا قريبا جدا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي واللاعبين الكروات على غرار لاعب الفريق السابق ماتيو كوفاسيتش ونجم الميرنجي الحالي لوكا مودريتش".وذكرت أن "طرق عمل ميهيتش أثارت بعض الشكوك في البداية لدى اللاعبين، لكن بالتعاون مع بينتوس، رئيس الإعداد البدني، أصبح ريال مدريد أحد أكثر الفرق قوة بدنية".ولم يكن جولر الحالة الوحيدة التي تسببت في رحيل الطبيب الكرواتي، لكن في العام الماضي تعرض العديد من اللاعبين لإصابات متكررة مثل كريم بنزيما وديفيد ألابا وداني سيبايوس.