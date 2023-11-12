صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد في البريميرليج

وسجل أهداف ليفربول كلًا من: محمد صلاح في الدقيقة 39 والدقيقة 62، وديوجو جوتا في الدقيقة 74.ويعتبر محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبرينتفورد، وذلك بتسجيله هدفين وتألقه الكبير بلقاء الليلة.