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صلاح يقود ليفربول للفوز على برينتفورد في البريميرليج
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي ليفربول من الفوز على برينتفورد في إطار منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج بنتيجة 3-0.
وسجل أهداف ليفربول كلًا من: محمد صلاح في الدقيقة 39 والدقيقة 62، وديوجو جوتا في الدقيقة 74.
ويعتبر محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبرينتفورد، وذلك بتسجيله هدفين وتألقه الكبير بلقاء الليلة.
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