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برشلونة يتغلب على ألافيس في الليجا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي برشلونة من تحقيق الانتصار (2-1) على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا على ملعب مونتجويك.
وسجل للفريق الكتالوني نجمه روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 53 و78، بينما أحرز لألافيس صامويل أموروديون، في الدقيقة 1.
ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة، في المركز الرابع عشر.
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