لنقل الجماهير الرياضية.. النقل تعلن تخصيص قطارات من البصرة الى بغداد وبالعكس

وقال المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "السعداوي وجه بتخصيص رحلات عبر قطارات سكك الحديد للجمهور الرياضي دعماً ومؤازرةً للمنتخب الوطني وبأشراف مباشر من مدير عام السكك المهندس يونس الكعبي".وأشار إلى أن "موعد رحلات القطارات يبدأ يوم الاربعاء الموافق 11/15 قبل يوماً من موعد بدأ المباراة يوم الخميس 11/16 الساعة 5:45 م بتوقيت بغداد ، من خلال الحجز من محطة قطار بغداد ذهاباً وعودةً ، ويكون في اوقات الدوام الرسمي وقبل مغادرة القطار بساعات.وأضاف، أن "انطلاق اول قطار الساعة السابعة مساء، والقطار الثاني الساعة الثامنة مساء، والقطار الثالث الساعة التاسعة مساء ،فيما ستكون العودة يوم الخميس الساعة السابعة والنصف، والقطار الثاني الساعة التاسعة والنصف، والقطار الثالث العاشرة والنصف".