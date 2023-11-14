ريال مدريد يُجهز عرضاً "قوياً" للتعاقد مع نجم ليفربول

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول ومنتخب إنجلترا.وأضاف التقرير، أن ريال مدريد حدد 80 مليون يورو، للتعاقد مع أرنولد، في الصيف المقبل.وفي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، بالانضمام لريال مدريد.لكن على ما يبدو فإن الريال مهتم بتدعيم مركز الظهير الأيمن كذلك، من خلال التعاقد مع أرنولد.في الوقت ذاته، ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي الآخر ريس جيمس، ظهير أيمن تشيلسي، حال فشل التعاقد مع أرنولد.ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول، حتى صيف 2026.