السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مشاهد من ملعب البصرة الدولي قبيل استضافة مباراة العراق واندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



الصور ادناه:

ويستهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري. ويستهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري.

