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مشاهد من ملعب البصرة الدولي قبيل استضافة مباراة العراق واندونيسيا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مشاهد من ملعب البصرة الدولي قبيل استضافة مباراة العراق واندونيسيا ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
الصور ادناه:
ويستهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري.
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