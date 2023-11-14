في مباراة تجريبية.. شباب العراق يواجهون سوريا اليوم

ورفع منتخبنا الشاب وتيرة التحضير خلال اليومين الماضيين، كما أن تدريباته التي احتضنها ملعب النجف الدولي الثانوي شهدت تطبيق حالات لعب مختلفة، أهمها اعتماد مبدأ حيازة الكرة وتدويرها بين طرفي الملعب، وكذلك كيفية التمركز عند الحالة الدفاعية.ومن المؤمل أن يلتقي المنتخبان مجدداً يوم الجمعة المقبل في الملعب نفسه.وسبق لمنتخب الشباب أن دخل معسكراً تدريبياً خارجياً في الإمارات خلال فترة "فيفا داي" لشهر تشرين الأول الماضي، وشهد المعسكر ملاقاة أصحاب الأرض تجريبياً في مباراتين، خسر في الأولى بنتيجة 3 - 1 وتغلب في الثانية بالنتيجة ذاتها.