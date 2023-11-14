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استعدادا لمواجهة اندونيسيا.. منتخبنا الوطني يواصل تدريباته في البصرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
يواصل المنتخبُ الوطنيّ إجراءَ تدريباته، اليوم الثلاثاء، في ملاعب التدريبِ التابعة للمدينةِ الرياضيّة في البصرة تحضيراً لمواجهةِ منتخب اندونيسيا يوم الخميس المُقبل ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .
وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، انه "شارك في تدريباتِ اليوم، التي حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، (25) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عدنان ، فرانس ضياء ، أمير العماري، حسين علي حيدر ، مصطفى سعدون ، أحمد يحيى ، أمجد عطوان ، أسامة رشيد ، أحمد علي ، ميرخاس دوسكي ، بشار رسن ، علي جاسم ، إبراهيم بايش ، أيمن حسين ، علي الحمادي ، يوسف أمين، ريبين سولاقا ، مهند علي، حسن عبد الكريم، مصطفى ناظم ، حسين علي جاسم وباشانغ عبدالله".
وأضاف: "من المؤمل أن يعاودَ المنتخب الوطنيّ إجراءَ وحدة تدريبيّة مسائية (مغلقة) اليوم الثلاثاء في الساعةِ السادسة والنصف ليلا".
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