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بيلينغهام ينسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا

رياضة

2023-11-14 | 09:09
بيلينغهام ينسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا
المصدر:
وكالات
928 مشاهدة

أعلن نجم خط وسط ريال مدريد، جود بيلينغهام، اليوم الثلاثاء، انسحابه من تشكيلة منتخب بلاده إنجلترا الذي سيخوض مباراتيه الأخيرتين في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024، بسبب إصابة في الكتف.

وغاب بيلينغهام عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب الإصابة، وبعد تقييم الإصابة في معسكر تدريب المنتخب الإنجليزي في سانت جورج بارك أمس الاثنين، سيعود بيلينغهام إلى إسبانيا لاستكمال العلاج.

كما انسحب مدافع تشيلسي ليفي كولويل بسبب إصابة في الكتف قبل مباراتي مالطا ومقدونيا الشمالية واللتين ستكونان شكليتين نظرا لضمان إنجلترا في وقت سابق تأهلها عن المجموعة الثالثة.

وقال منتخب إنجلترا إن "المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط كالفين فيليبس سينضمان إلى الفريق في وقت لاحق هذا الأسبوع بسبب أمور شخصية".

وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط عن أوكرانيا وإيطاليا.
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