بدء محاكمة نجم برشلونة السابق بتهمة الاعتداء الجنسي

وقالت المحكمة ومقرها برشلونة، إن موعدا لجلسات الاستماع لم يتحدد بعد، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية.ويقبع ألفيش البالغ من العمر 40 عاما في السجن الاحتياطي منذ يناير الماضي، بعدما ألقي القبض عليه عقب تقدم امرأة بشكوى ضده تتهمه فيها بالاعتداء عليها في ملهى ليلي في برشلونة يوم 30 ديسمبر.ووجه قاضي التحقيق الاتهام إلى نجم المنتخب البرازيلي السابق، في شهر أغسطس.في المقابل، نفى مدافع برشلونة السابق، البالغ من العمر 40 عاما، ارتكاب أي اعتداءات أو تحرشات جنسية بحق تلك المرأة.وفاز ألفيش بـ 42 بطولة خلال مسيرته الحافلة في كرة القدم، بما في ذلك 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ولقبين بكأس "كوبا أميركا" مع منتخب "راقصي السامبا".كما شارك ألفيش في 3 بطولات لكأس العالم لكرة القدم، كان آخرها في مونديال قطر في شتاء العام الماضي.