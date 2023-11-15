العدوان الإسرائيلي يؤثر على تصفيات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

كان من المفترض أن تُلعب المباراة الافتتاحية للمنتخب الفلسطيني في بيروت ضمن المجموعة التاسعة، لكن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر دفع المسؤولين إلى تغيير مكان إقامة المباراة.سيلتقي المنتخب الفلسطيني مع منتخب لبنان في ملعب "خالد بن محمد" في الإمارات، قبل أن ينتقل منتخب "الفدائيين" إلى دولة الكويت لملاقاة منتخب أستراليا، يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.تعد هذه التصفيات مهمة لمنتخبات آسيا؛ حيث يسعى الفريق الفلسطيني بكل قوة للتأهل إلى كأس العالم 2026، وسيكون لديه فرصة ثمينة لإثبات قدراته وإظهار إرادته القوية.كان المنتخب الفلسطيني قد حقق نجاحاً ضخماً بتأهله لبطولة كأس آسيا 2023، ووصفه الاتحاد الآسيوي بأنه يمتلك "قوة وعزيمة لا تلين". يشارك منتخب "الفدائيين" في مجموعة صعبة تضم منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.تنطلق المرحلة النهائية من كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً، حيث ستتنافس المنتخبات الآسيوية على 8 مقاعد مؤهلة، بالإضافة إلى مقعد إضافي عبر الملحق النهائي بين القارات.رغم التحديات والظروف العصيبة، يأمل المنتخب الفلسطيني أن يحقق نجاحاً يخفف قليلاً من وطأة الحرب الإسرائيلية الشعواء على الشعب الفلسطيني.