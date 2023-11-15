كاساس يؤكد جاهزية "اسود الرافدين" لمواجهة إندونيسيا.. لماذا تحدث عن "مالديني"؟

وتحدث مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس عن المُواجهةِ المرتقبةِ، موضحاً: إن كلا المنتخبين يمتازان بمواصفاتٍ متشابهةٍ، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، إضافةً إلى تصاعد أداءِ المنافس في الآونة الأخيرة، وتحقيقه نتائج جيدة.وعن الإصاباتِ والغيابات التي عانى منها المنتخبُ الوطنيّ في الأيام القليلةِ الماضية، أشار كاساس إلى: إن كل مدرب لا يرغبُ في أن تكون هناك إصاباتٌ داخل فريقه، ونتمنى أن يتشافى الجميع في القريب العاجل، لكننا وضعنا ذلك في حساباتنا بوقتٍ مبكرٍ، وعلى هذا الأساس تمت دعوةُ (٢٥) لاعباً لمحاربةِ أي أمر طارئ كالذي حدثَ مع إصاباتِ لاعبينا، ونشعر أننا جاهزون للمواجهةِ، وأن تكون بدايةً موفقة لنا.وعن وعده بتحقيقِ الفوز في المباراة، أجاب كاساس: لا أعد أحداً بشيءٍ، لأن الأمرَ لا يتوقف عليّ وحدي.. هناك مقوماتٌ أخرى تساعدنا جميعاً كي نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الايجابيّة.. أعدكم بالعملِ الجادّ، ومَن يشاهد عملنا يرى أنه حتى الفريق الفنيّ يعمل لغايةِ منتصف الليل من أجل أن نصلَ إلى تحقيق أهدافنا، وأن تكون النتائجُ ايجابية.وعن الأحوال الجوية وتكرار مشهد تساقط زخات الأمطار التي ابتدأت بساعاتٍ مبكرةٍ من صباح اليوم في البصرة، ومدى تأثيرها على الأسلوبِ المتبع للمدرب كاساس، أجاب: أتمنى أن لا تكون الأمطارُ غزيرةً كالتي تساقطت في مباراةِ السعودية في كأس الخليج، لأنها ستكون مؤثرةً فنياً، لكننا نتوقع أن نعتمدَ أسلوبنا المخطط له لمواجهةِ إندونيسيا.