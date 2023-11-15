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سعد ناطق يغيب عن المنتخب الوطني

رياضة

2023-11-15 | 07:25
سعد ناطق يغيب عن المنتخب الوطني
459 مشاهدة

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، اليوم الأربعاء، عن غياب اللاعب سعد ناطق عن تشكيلة المنتخب خلال مواجهة كل من إندونيسيا وفيتنام.

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكد غيابُ محترف أبها السعوديّ "سعد ناطق" عن التواجدِ مع المُنتخبِ الوطنيّ، بعد أن اتضحت حالتهُ بعدم إمكانيةِ مشاركته في المواجهتين القادمتين للمنتخبِ الوطنيّ أمام كل من إندونيسيا وفيتنام بناءً على توجيهاتِ الجهاز الطبيّ بوضع اللاعب".

وأضاف: "قرار الجهاز الفنيّ بمنح اللاعب الراحةَ التامةَ، والاستفادة من فترةِ أيام التوقف الدوليّ في العلاجِ والتأهيل".
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