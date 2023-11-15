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لعرضها مجاناً.. السوداني يوجه المالية بدفع مستحقات بثّ مباريات المنتخب العراقي
Alsumaria Tv
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وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بدفع مستحقات حقوق بثّ مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم.
وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "وجّه وزارة المالية بدفع مستحقات حقوق بثّ مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم 2026، بهدف عرضها مجاناً للجمهور العراقي، عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي والقنوات المحلية الأخرى".
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