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بيكهام: قدوم ميسي لـ "إنتر ميامي" هدية لأمريكا

رياضة

2023-11-15 | 08:39
بيكهام: قدوم ميسي لـ &quot;إنتر ميامي&quot; هدية لأمريكا
المصدر:
وكالات
374 مشاهدة

أكد البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.

وقال بيكهام في حديث لوكالة "فرانس برس" على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي: "عندما يخبرني أحدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدّق ذلك حتى الآن".

واضاف: "بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي لكرة القدم".

وتابع بيكهام: "لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة".
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