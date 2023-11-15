https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473752-638356567996990970.jpg
التلاعب بالأموال يهدد تشيلسي بفقدان النقاط هذا الموسم
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، ان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم فتح تحقيقا حول الفساد الذي طال رئيس تشيلسي السابق رومان ابراموفيتش فيما يتعلق بالتلاعب بالأموال والأوراق.
وقالت الصحيفة أن "مالك تشلسي السابق رومان ابراموفيتش استخدم عدد من المنتجات المالية خارج المملكة المتحدة لتغطية الكثير من المصاريف المتعلقة بكرة القدم في تشيلسي حيث أنه كانت تظهر في التقارير المالية و كأن النادي هو من يدفع على غير حقيقة ذلك".
و طبقا لما توصل له بعض الخبراء فإن تشلسي قد "يواجه خصماً للنقاط هذا الموسم مع استمرار التحقيق في الفساد المالي المتهم فيه رئيس البلوز السابق".
>>
انضم الى السومرية على واتساب ليصلك كل جديد، أنقر هنا