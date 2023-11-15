التلاعب بالأموال يهدد تشيلسي بفقدان النقاط هذا الموسم

وقالت الصحيفة أن "مالك تشلسي السابق رومان ابراموفيتش استخدم عدد من المنتجات المالية خارج المملكة المتحدة لتغطية الكثير من المصاريف المتعلقة بكرة القدم في تشيلسي حيث أنه كانت تظهر في التقارير المالية و كأن النادي هو من يدفع على غير حقيقة ذلك".و طبقا لما توصل له بعض الخبراء فإن تشلسي قد "يواجه خصماً للنقاط هذا الموسم مع استمرار التحقيق في الفساد المالي المتهم فيه رئيس البلوز السابق".