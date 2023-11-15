بالصور.. هكذا يستعد أسود الرافدين لمواجهة الغد

تنشر السومرية نيوز، صوراً للمنتخب الوطني العراقي وهو يستعد للقاء نظيره الإندونيسي في البصرة يوم غد الخميس.

وحضر تدريبات المنتخب الوطني على ملعب البصرة الدوليّ، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والنائب الثاني يونس محمود، تحضيراً لمواجهة منتخب إندونيسيا غداً الخميس في الساعةِ 17:45، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.