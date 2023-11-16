لتعويض غياب نيمار.. الهلال يسعى للتعاقد مع سانشو

وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ولذا سيغيب عن الهلال لمدة تصل إلى 10 أشهر.ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، فإن الهلال السعودي يسعى للتعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو جناح مانشستر يونايتد، لتعويض غياب نيمار.وكان سانشو يتدرب بمفرده منذ استبعاده من مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال أيلول الماضي، عقب دخوله في اشتباك لفظي مع المدرب إريك تين هاج، ورفضه الاعتذار حتى الآن.ومنعت إدارة المان يونايتد، جادون سانشو من خوض التدريبات مع الفريق الأول أو حتى استخدام مرافق النادي الإنجليزي، بما في ذلك المكان المخصص للطعام.