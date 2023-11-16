العراق يبدأ رحلته نحو كأس العالم 2026 بمواجهة إندونيسيا اليوم

وستُقام المباراة في الساعة 5:45 دقيقة على ملعب البصرة الدولي الذي يعود مجدداً لاستضافة مباريات التصفيات المونديالية، بعد أن سبق له استقبال هونج كونج بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وكان مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس قال، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ أمس الأربعاء: "نشعر أننا جاهزون للمواجهة، وأن تكون بداية موفقة لنا".وعن وعده بتحقيق الفوز في المباراة، أجاب كاساس: "لا أعد أحداً بشيء، لأن الأمر لا يتوقف علي وحدي.. هناك مقومات أخرى تساعدنا جميعاً كي نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الإيجابية".وستكون مباراة اليوم الأولى للجهاز الفني الإسباني في الإطار الرسمي بتصفيات كأس العالم، إذ تم التعاقد معه أواخر العام الماضي 2022، من أجل تحقيق الهدف الأبرز بالتأهل إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية بعد المكسيك 1986.