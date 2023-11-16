المصائب لا تأتي فرادى وكاساس قلق.. أمجد عطوان يغيب عن مواجهة إندونيسيا

وقال الجهاز الفني في بيان إن "اللاعب أمجد عطوان سيغيب عن مُواجهةِ منتخب إندونيسيا بعدَ تشخيصِ إصابته من قبل الجهازِ الطبيّ، وتقررَ أن يكونَ خارجَ حسابات الجهاز الفنيّ في مباراةِ اليوم".وأضاف أن "الجهازُ الطبيّ فضّل أن يأخذَ اللاعبُ قسطاً من الراحةِ كون الإصابة طفيفة، لكن لا يمكن المجازفةُ في إشراكِه، وبالتالي سيتعذر عليه السفرُ أيضاً إلى فيتنام، ليكون بذلك خارجَ حسابات الجهاز الفنيّ لمُباراتي إندونيسيا وفيتنام".من جهته، أكد اللاعبُ أمجد عطوان، أن "الإصابةَ لا تدعو للقلقِ، لكنه يتأمل الشفاءَ قريباً"، مؤكداً أنه "سيساند أسودَ الرافدين في مواجهة اليوم ضد إندونيسيا من على المدرجات قبلَ مغادرته مقرّ إقامة الوفد العراقي".يعيش مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، حالة من القلق قبل مواجهة المنتخب الإندونيسي بساعات قليلة.ويواجه كاساس مشكلة تتعلق بالإصابات، لأنه لم يخطط لذلك رغم وفرة اللاعبين الجاهزين، كونه كان يرغب بحضور بايش وزيدان إقبال ودانيلو السعيد وسعد ناطق؛ لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان يتوقعه كاساس.يذكر أن المنتخب العراقي لم يخسر في تاريخ مواجهاته مع منتخب إندونيسيا، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مرة واحدة.ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 مساء اليوم الخميس.