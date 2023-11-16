اليابان تقسو على ميانمار في تصفيات المونديال

افتتح منتخب اليابان مشواره في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، اليوم الخميس، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب ميانمار (5-0) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.





وتكفل دايتشي كامادا ورينسو دوان بتسجيل الهدفين الثاني والخامس لليابان في الدقيقتين 28 و86.



ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سوريا نظيره الكوري الشمالي ضمن المجموعة ذاتها.

ولعب أياسي يويدا دورا محوريا في الفوز الكاسح للساموراي الياباني بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 11 و45 و50.وتكفل دايتشي كامادا ورينسو دوان بتسجيل الهدفين الثاني والخامس لليابان في الدقيقتين 28 و86.ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب سوريا نظيره الكوري الشمالي ضمن المجموعة ذاتها.