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المغرب يتأهل الى ثمن نهائي مونديال الناشئين على حساب إندونيسيا

رياضة

2023-11-16 | 10:08
المغرب يتأهل الى ثمن نهائي مونديال الناشئين على حساب إندونيسيا
المصدر:
وكالات
510 مشاهدة

تمكن المنتخب المغربي، الايوم الخميس، من التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مستضيف البطولة منتخب إندونيسيا 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية المنتخب المغربي، أنس العلوي من ركلة جزاء، وعبد الحميد أيت بودلال، ومحمد الحموني في الدقائق 29، و39، و64 تواليا، بينما سجل نبيل عاشورة الهدف الوحيد لمنتخب إندونيسيا في الدقيقة 42.

ورفع المغرب رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة المجموعة الأولى، أمام الإكوادور الوصيفة برصيد 5 نقاط، وإندونيسيا الثالثة وبنما الرابعة برصيد نقطتين لكل منهما.

ويشارك المغرب في النهائيات التي انطلقت عام 1985، للمرة الأولى في تاريخه بعد بلوغه دور الأربعة في بطولة إفريقيا التي أقيمت في الجزائر في ايار الماضي، عندما أنهاها وصيفا للسنغال.

وكان المنتخب المغربي استهل مشاركته في نهائيات كأس العالم في إندونيسيا بفوز مستحق على نظيره البنمي 2-0 في الجولة الأولى الجمعة الماضي قبل أن يخسر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في الجولة الثانية الاثنين الماضي.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي في ثمن النهائي أحد أفضل المنتخبات المحتلة للصف الثالث في دور المجموعات.
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