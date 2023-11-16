العراق يستهل مشواره بتصفيات المونديال بفوز كبير على إندونيسيا

تمكن المنتخب العراقي، اليوم الخميس، من هزيمة نظيره الإندونيسي بخمسة أهداف لهدف في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.

وسجل للعراق في المباراة التي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة، بشار رسن واسامة رشيد ويوسف الامين وهدف على مرماه من قبل جوردي امات، قبل ان يختتم علي الحمادي الاهداف بتسجيله الهدف الخامس. وسيلتقي العراق نظيره الفيتنامي في 21 شهر تشرين الثاني الحالي في فيتنام. وتضم مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.