كارفاخال لبيكيه: ليست كل الفرق ريال مدريد

وقال بيكيه: "من المخيف أن يقول الناس إننا فزنا (برشلونة) بسبب الحكام، هذة محاولة لتشويه تاريخنا وإنجازاتنا.. ريال مدريد هكذا دائما، لا يقدمون الكثير ويفوزون بالمباريات ويتنافسون على كل شيء، دوري الأبطال الأخير (2021- 2022) كان معجزة، لم يتفوقوا ضد أي خصم وفازوا".من جانبه، قال كارفخال خلال حوار مع صحيفة (إل بايس): "حسنا، سنرى ذلك، هو لن يرغب في تذكر تلك البطولة، ولكن بالنسبة لريال مدريد، فتحقيق العودة في نتيجة 3 مباريات يعكس تاريخ الملكي، ويعكس شعارنا بعدم الاستسلام حتى النهاية، لا تملك كل الفرق ذلك".ويتواجد كارفخال صاحب 31 عاما رفقة المنتخب الإسباني لمواجهة قبرص وجورجيا في التوقف الدولي الجاري، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2024.