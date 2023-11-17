الاتحاد الإنجليزي يتهم أرتيتا بإهانة كرة القدم

وقال أرتيتا وقتها، إن التحكيم في تلك المباراة، الذي اعتبر الهدف صحيحًا عقب مراجعته 3 مرات من قبل تقنية الفيديو، وأدى إلى خسارة آرسنال، كان "مخجلاً" و"مأساويًا"، رغم أن نقابة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عدلت لاحقًا القرار الذي اتخذ في تلك المواجهة.ونشر آرسنال بيانًا عدد فيه أخطاء الحكم، مؤكدًا دعمه لأرتيتا الذي أوضح أن مهمته هي الدفاع عن مصالح ناديه.وقد يتعرض المدرب الإسباني إلى عقوبة من جانب الاتحاد الإنجليزي، بسبب تعليقاته على تلك المباراة.وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيانه: "هناك ادعاءات تشير إلى أن تعليقات أرتيتا تمثل سلوكًا غير لائق، وإهانة للحكام واللعبة".وأتم البيان: "ميكيل أرتيتا لديه مهلة حتى 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للرد على تلك الاتهامات".