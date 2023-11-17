سليماني يرفع علم فلسطين بعد هدف تاريخي (فيديو)



السومرية نيوز - رياضة



حقق المهاجم الجزائري إسلام سليماني، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال في المباراة التي انتهت بفوز "الخضر" 3-1 ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.



وسجل سليماني الهدف الثالث في الدقيقة 80 بضربة رأس. هدف #اسلام_سليماني في مرمى الصومال ورفع علم فلسطين 🇵🇸#المنتخب_الجزائري#فلسطين pic.twitter.com/UNp3V5aVjW — NȺĐȺ ĐƵ 🇩🇿 (@NadaBz1) November 16, 2023





وتمكن سليماني بهدفه الجديد من معادلة رقم أسطورة منتخب كوت ديفوار، ديديه دروغبا، في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفا لكل منهما. وتمكن سليماني بهدفه الجديد من معادلة رقم أسطورة منتخب كوت ديفوار، ديديه دروغبا، في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفا لكل منهما. 🔴🎥لاعب المنتخب الجزائري 🇩🇿 إسلام #سليماني يحتفل بعلم دولة #فلسطين 🇵🇸 بعد نهاية مباراة الجزائر والصومال pic.twitter.com/WT4xLH8nGB — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 16, 2023



واحتفل سليماني بهدفه التاريخي برفع علم فلسطين مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر واحتفل سليماني بهدفه التاريخي برفع علم فلسطين مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر

