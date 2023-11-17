https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-473883-638358034174915742.jpg
سليماني يرفع علم فلسطين بعد هدف تاريخي (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز - رياضة
حقق المهاجم الجزائري إسلام سليماني، رقما تاريخيا بعدما سجل هدفا لمنتخب بلاده في مرمى الصومال في المباراة التي انتهت بفوز "الخضر" 3-1 ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
وسجل سليماني الهدف الثالث في الدقيقة 80 بضربة رأس.
وتمكن سليماني بهدفه الجديد من معادلة رقم أسطورة منتخب كوت ديفوار، ديديه دروغبا، في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ تصفيات إفريقيا لكأس العالم برصيد 18 هدفا لكل منهما.
واحتفل سليماني بهدفه التاريخي برفع علم فلسطين مع الجماهير التي تواجدت في مدرجات ملعب "نيلسون مانديلا" في الجزائر
>> انضم الى السومرية على واتساب