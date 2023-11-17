بعد خسارة الارجنتين والبرازيل.. إليك ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية

السومرية نيوز – رياضة



انطلقت تصفيات كأس العالم التي من المعروف أنها تقام مبكراً جداً عن موعد البطولة نفسها، التي من المقرر لها أن تنطلق في 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.







وانطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.



وفي الأسطر القادمة، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نظام التصفيات، وجدول المباريات والترتيب وأكتر.



ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري.



ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرةً، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي. يتنافس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، 10 منتخبات، يتأهل أصحاب الـ6 مراكز الأولى مباشرة إلى كأس العالم، ويخوض صاحب المركز السابع في الترتيب الملحق.وانطلقت تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بداية من فترة التوقف الدولي في سبتمبر 2023، وتستمر على مدار عامين حتى سبتمبر 2025، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.وفي الأسطر القادمة، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، نظام التصفيات، وجدول المباريات والترتيب وأكتر.تشارك جميع المنتخبات الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية، في تصفيات كأس العالم بواقع 10 منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري.ويخوض كل منتخب 18 مباراة بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الست منتخبات الأوائل للمونديال مباشرةً، فيما يدخل المنتخب السابع في الملحق العالمي.

وفجر الجمعة، ألحق منتخب الأوروغواي الهزيمة الأولى بالمنتخب الأرجنتيني، ووضع حدًّا لسلسلة انتصاراته 14 المتتالية، وفي عقر داره بنتيجة (2-0)، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. بينما تألق النجم الكولومبي لويس دياز وسجل هدفين في 5 دقائق، وقلب الطاولة على المنتخب البرازيلي، وألحق به ثاني خسارة تواليًا، أمام أنظار والده الذي تم تسريحه من الخطف قبل أيام قليلة.

ادناه جدول الترتيب بعد 5 جولات:









القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026

كانت قنوات "بي إن سبورتس" هي من تنقل تصفيات أمريكا الجنوبية في السنوات الأخيرة، لكن قنوات SSC السعودية نجحت في الحصول على حقوق نقل مباريات التصفيات بدايةً من الجولة الثالثة وحتى النهاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.