صفعة جديدة لريال مدريد من البرازيل

وبعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال تواجده مع الديوك، جاءت إصابة فينيسيوس، لتزيد أحزان ريال مدريد.وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مباراة كولومبيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بخسارة السامبا 1-2.وقال فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة "أعتقد أنها نفس الإصابة كالمرة السابقة، تعرضت لضربة وشعرت بالألم لاحقا، وغداً سنجري اختبارات".ولم يستبعد فينيسيوس، إمكانية مشاركته في مواجهة البرازيل والأرجنتين بعد 5 أيام، لكنه اعترف بأن الأمر سيكون "صعباً".وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة بشد عضلي خلال مواجهة سيلتا فيجو في آب الماضي، وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر.