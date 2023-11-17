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ترتيب مجموعة العراق بتصفيات كأس العالم 2026.. هذا جدول المباريات المقبلة

رياضة

2023-11-17 | 05:46
ترتيب مجموعة العراق بتصفيات كأس العالم 2026.. هذا جدول المباريات المقبلة
4,947 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سحبت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في مقر الاتحاد الآسيوي بماليزيا، وذلك بمشاركة جميع منتخبات القارة الصفراء.

يخوض المنتخب العراقي التصفيات وأمام عينيه تحقيق الهدفين، الوصول للمونديال العالمي في أمريكا والقاري الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية.

لم يشارك أسود الرافدين في كأس العالم إلا مرةً واحدةً فقط، كانت الأرجنتين 1986، وحينها ودعوا من الدور الأول بعد الخسارة من بلجيكا والمكسيك وباراغواي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا وجدول المباريات وأكثر.
 
أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 آسيا المنتخب العراقي في المجموعة السادسة، وذلك بجانب منتخبات فيتنام والفلبين وإندونيسيا.

استهل منتخب العراق مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 آسيا بمواجهة إندونيسيا داخل القواعد وتغلب عليه بـ5 اهداف مقابل هدف، قبل ملاقاة فيتنام خارج القواعد خلال نوفمبر الجاري.

بعد ذلك، سيكون أسود الرافدين على موعد مع مواجهة الفلبين ذهابًا وإيابًا في مارس القادم، قبل مباراتي العودة ضد المنتخب الإندونيسي والمنتخب الفيتنامي في يونيو.
تاريخ مواجهات العراق مع فرق مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026
تواجه المنتخب العراقي أمام فيتنام في 4 مواجهات سابقة، فاز في 3 منها وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل.

كما تقابل أسود الرافدين وإندونيسيا، في 6 مباريات سابقًا، ونجح في تحقيق الفوز بخمسة منها وانتهت مواجهة واحدة بالتعادل، في حين لم يسبق له اللعب مع منتخب الفلبين. 
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