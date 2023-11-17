إصابة هالاند تثير رعب جوارديولا قبيل موقعة ليفربول

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن "هالاند عانى من التواء في الكاحل خلال مباراة منتخب بلاده النرويج أمس ضد جزر الفارو".وقال ساند طبيب المنتخب النرويجي في تصريحات نقلتها الصحيفة: "لقد تألم على الفور ثم اختفى سريعا، لذا سنرى كيف ستكون حالته".وشددت الصحيفة على أن "جوارديولا سيكون متلهفا لفهم موعد تعافي هالاند، خاصة أن الفريق يستعد للمباراة القوية أمام ليفربول يوم 25 تشرين الثاني الجاري، أي بعد حوالي 8 أيام من الآن.ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملا محوريا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة.يشار إلى أن المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع السيتي، شارك في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.