شباب العراق يتغلب على نظيره السوري وديا

وجرت مباراة الفريقين في ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة مساءً.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى الدقيقة 82 حيث سجل العراق هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مصطفى نواف.وكان المنتخب العراقي للشباب قد حقق الفوز على نظيره السوري بهدفين لهدف في مباراة ودية جرت اليوم في النجف الثلاثاء الماضي.