بعد عقوبات إيفرتون.. مانشستر سيتي وتشيلسي في دائرة الخطر

ويخطط إيفرتون للاستئناف على القرار الذي صدر مساء الجمعة؛ حيث بات في موقف لا يحسد عليه ضمن مسعاه للنجاة من الهبوط.ويواجه سيتي 115 انتهاكًا مزعومًا للقواعد المالية في الدوري الإنجليزي، وقد يواجه تشيلسي تدقيقًا بشأن المدفوعات المزعومة المرتبطة بالمالك السابق رومان أبراموفيتش.وقام ستيفان بورسون، المحامي الذي قدم المشورة لمانشستر سيتي، بالتعليق على موقف إيفرتون يوم الجمعة.وقال بورسون عبر حسابه على منصة "إكس": "دون رؤية الحكم. خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون قرار قاس بسبب انتهاك صريح للعب المالي النظيف، لكنه يعزز أن العقوبات المتوقع فرضها على سيتي (إذا ثبتت إدانته)، والآن تشيلسي (إذا تم توجيه الاتهام إليه والاعتراف بوجود مدفوعات خارج السجلات)، من المحتمل أن تؤدي للهبوط".وأضاف بورسون: "هناك شيء واحد مؤكد؛ نظرًا لحجم هذه العقوبة الرياضية، فإن تلقي تشيلسي غرامة فقط بعد انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف وقوانين الربح والاستدامة، يحتاج لإعادة نظر عاجلة وفورية".وتابع: "قد تكون نافذة يناير مثيرة للاهتمام. حتى في أفضل الحالات، لم يعد بإمكانهم الاعتماد على القدرة على إقناع لجنة مستقلة بقبول مخصصات كوفيد والعقوبات الخاصة بهم كتعديلات استثنائية".وتحدث بورسون أيضًا عن كون الهبوط عقوبة محتملة إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي، وقال: "سواء كان الأمر مثيرًا للقلق أم لا، فإن الحجم الهائل للهم الدوري الإنجليزي وصل إلى المستوى الذي إذا تم إثباتها، فيجب أن تؤدي للهبوط".